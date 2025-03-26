Военкор Первого канала Прокофьева погибла в Белгородской области

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при выполнении профессионального долга в Белгородской области, ранение также получил оператор Дмитрий Волков, сопровождавший ее. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Первого.

«При исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине. Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков ранен», — сообщили в пресс-службе.