Военкор Первого канала Прокофьева погибла в Белгородской области
12:00 26.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при выполнении профессионального долга в Белгородской области, ранение также получил оператор Дмитрий Волков, сопровождавший ее. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Первого.
«При исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине. Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков ранен», — сообщили в пресс-службе.
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