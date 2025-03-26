ВВП РФ вырос за 4 года почти вдвое, до 200 трлн рублей — Мишустин
12:32 26.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский ВВП за прошедший год вырос до 200 трлн рублей, причем за последние четыре года этот показатель увеличился практически вдвое, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за год.
«Наш ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020 практически вдвое», — отчитался Мишустин.
По его словам, «локомотивом роста стал внутренний спрос — как инвестиционный, так и потребительский»: вложения в основной капитал прибавили за год почти 7,5%.
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