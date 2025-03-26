Самолет Ан-12 опрокинулся при посадке в Новом Уренгое
13:00 26.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет Ан-12, летевший из Сабетты в Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), опрокинулся на бок при заходе на посадку. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщили в ЕДДС Нового Уренгоя.
«Сегодня в 13:14 часов [по местному времени] (11:14 мск — прим. ТАСС) у самолета Ан-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой, при заходе на посадку левая стойка шасси не встала на замок, борт опрокинулся на левый бок. <…> Погибших и травмированных нет», — говорится в сообщении.
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