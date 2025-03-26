Самолет Ан-12 опрокинулся при посадке в Новом Уренгое

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Ан-12, летевший из Сабетты в Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), опрокинулся на бок при заходе на посадку. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщили в ЕДДС Нового Уренгоя.

«Сегодня в 13:14 часов [по местному времени] (11:14 мск — прим. ТАСС) у самолета Ан-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой, при заходе на посадку левая стойка шасси не встала на замок, борт опрокинулся на левый бок. <…> Погибших и травмированных нет», — говорится в сообщении.