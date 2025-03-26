РФ входит в десятку ведущих стран по качеству образования — Мишустин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия входит в десятку ведущих государств по качеству образования, школьники страны с 2021 года занимают только призовые места на восьми международных олимпиадах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

«Важнейший вопрос нашего образования — его качество. По этому показателю Россия в десятке ведущих государств. А наши школьники с двадцать первого года на восьми международных олимпиадах занимают только призовые места», — сказал он.