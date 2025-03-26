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НОВОСТИ

В зерновой сделке должна восторжествовать справедливость — Песков

14:12 26.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия надеется, что в этот раз в зерновой сделке справедливость восторжествует и все гарантии для Москвы будут выполняться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал договоренности, заключенные с США.

«Что касается черноморской зерновой инициативы, то, как указано в документе, который опубликован на нашем сайте, она может быть активирована после выполнения ряда условий. Фактически это те же условия, которые включала в себя черноморская инициатива при гарантиях [генсека ООН Антониу] Гутерриша», — указал он.

Песков напомнил, что прежняя зерновая инициатива некоторое время работала, в рамках нее выполнялись почти все условия — за исключением того, что касалось гарантий для российской стороны. «Конечно, на этот раз справедливость должна восторжествовать, — подчеркнул представитель Кремля. — Мы продолжим нашу работу с американцами».

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