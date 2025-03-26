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НОВОСТИ

Сбер наращивает портфель ответственного финансирования

15:50 26.03.2025

Сбер остается приверженцем практик устойчивого развития и видит потенциал развития повестки в стране как для бизнеса, так и для государства. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Сбер сегодня – мощный центр экспертизы в сфере устойчивого развития. Мы активно финансируем зеленые и социальные инициативы – по итогам 2024 года наш портфель ответственного финансирования уже превышает 3,7 трлн руб., а объем продаж некредитных ESG-продуктов составил 3,4 млрд руб.», – рассказал представитель Сбера.

По его словам, общий прирост портфеля составил порядка 27% по отношению к 2023 году, а за первые 2 месяца 2025 года достиг 3,81 трлн. руб. Основную долю портфеля составляют ESG-кредиты, отметил Александр Ведяхин: «Объем социальных кредитов увеличился вдвое. Наибольший интерес к ESG-финансированию предъявляют компании из строительной отрасли, металлургии и горнодобывающей промышленности, а также сельского хозяйства».

Объем продаж некредитных ESG-продуктов Сбера бизнесу по итогам 2024 года увеличился в два раза по сравнению с 2023 годом – до 3,4 млрд руб., сообщил Александр Ведяхин. «В целом интерес к ESG-продуктам в сегменте В2В вырос, в частности доля малого и микробизнеса увеличилась до 49%, при этом в 2023 году около 90% выручки приходилось на сегмент крупного и среднего бизнеса. Среди новых отраслей лидеров среди продаж – пищевая промышленность, розничная торговля и услуги», – рассказал он.

Сбер расширяет линейку ESG-продуктов B2B, в конце 2024 года появились несколько новых продуктов, обратил внимание Александр Ведяхин. Среди них Андромеда – автоматизированная система, которая использует модели искусственного интеллекта для снижения натурального баланса энергоресурсов. За счет автоматизации работы инженерных систем происходит оптимизация стоимости и объемов потребляемых энергоресурсов до 25%.

«Мы успешно разрабатываем и внедряем инновационные цифровые инструменты для борьбы с климатическими изменениями и защиты окружающей среды. Сегодня в линейке наших разработок уже присутствуют AI-сервисы, которые прогнозируют засухи и наводнения, тайфуны и штормы, – рассказал Александр Ведяхин. – Помогая своим клиентам трансформироваться, мы обеспечиваем им долгосрочное конкурентное преимущество и стимулируем устойчивое развитие экономики в стране».

«В целях социально-экономического развития нашей страны в области устойчивого развития и цифровой трансформации мы сотрудничаем с более чем 70 регионами России, – добавил он. – В настоящее время наш портфель финансирования проектов государственно-частного партнерства, направленный на инфраструктурные проекты в сферах ЖКХ, транспорта, медицины, образования, спорта, составляет почти 200 млрд руб.».

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