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Мишустин рассказал, какие западные компании смогут вернуться в РФ

16:32 26.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перечислил категории западных компаний, которые смогут вернуться в Россию. Глава кабмина ответил на вопросы депутатов Госдумы.

«Прежде всего, рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам», — рассказал премьер.

Кроме того, вернуться смогут и те западные фирмы, что ушли «под давлением [западных] правительств, сохранив рабочие места, контакты, технологии» и при этом «понесли даже финансовые свои потери и оставили за собой возможность вернуться». «Почему бы и нет?» — задался Мишустин вопросом об их возвращении.

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