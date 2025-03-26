Мишустин рассказал, какие западные компании смогут вернуться в РФ
16:32 26.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перечислил категории западных компаний, которые смогут вернуться в Россию. Глава кабмина ответил на вопросы депутатов Госдумы.
«Прежде всего, рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам», — рассказал премьер.
Кроме того, вернуться смогут и те западные фирмы, что ушли «под давлением [западных] правительств, сохранив рабочие места, контакты, технологии» и при этом «понесли даже финансовые свои потери и оставили за собой возможность вернуться». «Почему бы и нет?» — задался Мишустин вопросом об их возвращении.
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