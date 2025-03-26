Четверо американских военных погибли в Литве на учениях, их транспорт нашли в болоте

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо военнослужащих армии США погибли в Литве после завершения тактических учений на центральном полигоне армии Литвы в Пабраде. Об этом сообщил литовский новостной портал Lrytas.

По его информации, военные выехали с учений во вторник вечером на гусеничном транспортном средстве и пропали. В среду после продолжительных поисковых мероприятий их машину обнаружили в болоте. Все военные погибли.