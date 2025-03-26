Рютте: Ничто не может заменить американский "ядерный зонтик" - абсолютный гарант нашей безопасности"

21:50 Источник: Интерфакс

В вопросах обеспечения безопасности в ЕС и Северной Америке альтернативы НАТО нет, и никто не сможет заменить американский "ядерный зонтик", заявил в среду генсек альянса Марк Рютте.

"Когда речь идет об обеспечении безопасности в Европе и Северной Америке, альтернативы НАТО нет. Без США, Великобритании, Турции, Канады, Норвегии и Исландии невозможно представить оборону Европы. И ничто не может заменить американский "ядерный зонтик" - абсолютный гарант нашей безопасности", - заявил он, выступая в Варшавской школе экономики.

Рютте отметил, что в курсе возникающих в последнее время вопросов о трансатлантических отношениях и приверженности США безопасности в Европе, однако, по его словам, в настоящий момент "мы сталкиваемся со слишком большими вызовами на глобальном уровне, чтобы действовать в одиночку".