0
0
0
НОВОСТИ

Рютте: Ничто не может заменить американский "ядерный зонтик" - абсолютный гарант нашей безопасности"

21:50 26.03.2025 Источник: Интерфакс

В вопросах обеспечения безопасности в ЕС и Северной Америке альтернативы НАТО нет, и никто не сможет заменить американский "ядерный зонтик", заявил в среду генсек альянса Марк Рютте.

"Когда речь идет об обеспечении безопасности в Европе и Северной Америке, альтернативы НАТО нет. Без США, Великобритании, Турции, Канады, Норвегии и Исландии невозможно представить оборону Европы. И ничто не может заменить американский "ядерный зонтик" - абсолютный гарант нашей безопасности", - заявил он, выступая в Варшавской школе экономики.

Рютте отметил, что в курсе возникающих в последнее время вопросов о трансатлантических отношениях и приверженности США безопасности в Европе, однако, по его словам, в настоящий момент "мы сталкиваемся со слишком большими вызовами на глобальном уровне, чтобы действовать в одиночку".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:10 26.03.2025
В Пентагоне считают, что США находится на траектории, где это космос станет серьезной частью военных действий в будущем
0
351
19:00 26.03.2025
Четверо американских военных погибли в Литве на учениях, их транспорт нашли в болоте
0
418
17:40 26.03.2025
РФ не рассматривает возможность совместного с США управления ЗАЭС
0
431
17:12 26.03.2025
Дефицит бюджета РФ в 2025 г. по-прежнему ожидается на уровне 0,5% ВВП - Силуанов
0
451
17:00 26.03.2025
ГД по предложению Володина стоя аплодировала Путину в день 25-летия его первого избрания
0
451
16:32 26.03.2025
Мишустин рассказал, какие западные компании смогут вернуться в РФ
0
550
16:12 26.03.2025
Путин вносит на ратификацию в Думу договор о стратегическом партнерстве РФ с Ираном
0
504
16:00 26.03.2025
Российские ПВО сбили за сутки 58 беспилотников и 2 авиабомбы JDAM
0
492
15:50 26.03.2025
Сбер наращивает портфель ответственного финансирования
0
540
15:32 26.03.2025
Около 50% жителей США против присоединения Канады и Гренландии - опрос
0
521

Возврат к списку