Почти 90% французов поддерживают выдворение иностранных заключенных — опрос

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство французов выступают за высылку иностранных заключенных в страны их происхождения. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, который проводился социологической службой CSA для газеты Le Journal du Dimanche (JDD), телеканала CNews и радио Europe 1.

Как отмечается, соответствующую идею поддержало 87% опрошенных. Против такой меры высказалось 13% респондентов.