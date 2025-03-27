Почти 90% французов поддерживают выдворение иностранных заключенных — опрос
10:20 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подавляющее большинство французов выступают за высылку иностранных заключенных в страны их происхождения. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, который проводился социологической службой CSA для газеты Le Journal du Dimanche (JDD), телеканала CNews и радио Europe 1.
Как отмечается, соответствующую идею поддержало 87% опрошенных. Против такой меры высказалось 13% респондентов.
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