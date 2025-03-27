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4 российских туриста погибли при инциденте с батискафом у берегов Хургады

14:12 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 4 российских туриста погибли в результате аварии прогулочного батискафа у берегов египетской Хургады. Большая часть пассажиров спасена, их жизни ничего не угрожает, сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

«Большую часть туристов спасли, угрозы их жизни сейчас нет. Но четыре человека, к сожалению, погибли», — сказал он.

Генконсульство РФ добавило, что авария прогулочного батискафа произошла на расстоянии 1 км от берега около 10 часов утра (11:00 мск). Всего на борту находились 45 российских туристов, в том числе дети.

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