16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка войск «Север» за сутки нанесла поражение четырем украинским соединениям на белгородском направлении, потери противника составили до 80 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На белгородском направлении подразделениями группировки войск „Север“ нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Проходы, Угроеды, Степок и Михайловское Сумской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и 2 артиллерийских орудия», — сказали в ведомстве.