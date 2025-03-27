Путин высказался по поводу притязаний США на Гренландию

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин указал на обострение геополитической конкуренции в Арктике, напомнив о притязаниях США на Гренландию. При этом глава государства подчеркнул, что эти планы нельзя назвать неординарными.

«Очевидно, что роль и значение Арктики и для России, и для всего мира растет. Но также усиливается, к сожалению, и геополитическая конкуренция, борьба за позиции в этом регионе. Ну, достаточно сказать, все об этом хорошо знают, о планах Соединенных Штатов Америки, о присоединении Гренландии. Но, знаете, это только на первый взгляд может кого-то удивить, и глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного», — отметил Путин на пленарной сессии форума «Арктика — территория диалога».