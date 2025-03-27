Путин высказался по поводу притязаний США на Гренландию
20:10 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин указал на обострение геополитической конкуренции в Арктике, напомнив о притязаниях США на Гренландию. При этом глава государства подчеркнул, что эти планы нельзя назвать неординарными.
«Очевидно, что роль и значение Арктики и для России, и для всего мира растет. Но также усиливается, к сожалению, и геополитическая конкуренция, борьба за позиции в этом регионе. Ну, достаточно сказать, все об этом хорошо знают, о планах Соединенных Штатов Америки, о присоединении Гренландии. Но, знаете, это только на первый взгляд может кого-то удивить, и глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного», — отметил Путин на пленарной сессии форума «Арктика — территория диалога».
НОВОСТИ
- 21:00 27.03.2025
- Путин отметил, что Россия никогда и никому не угрожала в Арктике
- 20:55 27.03.2025
- Контакты на высшем уровне между РФ и США пока не планируются - Песков
- 20:40 27.03.2025
- Число военнослужащих РФ в Арктическом регионе будет расти - Путин
- 17:40 27.03.2025
- Медведев допустил лишение гражданства РФ тех, кто получил паспорт незаконно
- 17:12 27.03.2025
- Сбор зерна в России в 2024 году составил 129,8 млн тонн — Минсельхоз
- 17:00 27.03.2025
- На встрече в Париже не принимались решения об отправке войск на Украину — Туск
- 16:32 27.03.2025
- Кандидат в президенты Польши предложил арестовывать на границе германских полицейских
- 16:12 27.03.2025
- США намерены значительно усилить военное присутствие в Арктике — советник президента РФ
- 16:00 27.03.2025
- ВС РФ на белгородском направлении поразили четыре украинских соединения
- 15:32 27.03.2025
- У России не будет любви и дружбы с Западом — Константинов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать