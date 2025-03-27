0
0
140
НОВОСТИ

Путин высказался по поводу притязаний США на Гренландию

20:10 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин указал на обострение геополитической конкуренции в Арктике, напомнив о притязаниях США на Гренландию. При этом глава государства подчеркнул, что эти планы нельзя назвать неординарными.

«Очевидно, что роль и значение Арктики и для России, и для всего мира растет. Но также усиливается, к сожалению, и геополитическая конкуренция, борьба за позиции в этом регионе. Ну, достаточно сказать, все об этом хорошо знают, о планах Соединенных Штатов Америки, о присоединении Гренландии. Но, знаете, это только на первый взгляд может кого-то удивить, и глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного», — отметил Путин на пленарной сессии форума «Арктика — территория диалога».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 27.03.2025
Путин отметил, что Россия никогда и никому не угрожала в Арктике
0
88
20:55 27.03.2025
Контакты на высшем уровне между РФ и США пока не планируются - Песков
0
100
20:40 27.03.2025
Число военнослужащих РФ в Арктическом регионе будет расти - Путин
0
133
17:40 27.03.2025
Медведев допустил лишение гражданства РФ тех, кто получил паспорт незаконно
0
394
17:12 27.03.2025
Сбор зерна в России в 2024 году составил 129,8 млн тонн — Минсельхоз
0
434
17:00 27.03.2025
На встрече в Париже не принимались решения об отправке войск на Украину — Туск
0
455
16:32 27.03.2025
Кандидат в президенты Польши предложил арестовывать на границе германских полицейских
0
547
16:12 27.03.2025
США намерены значительно усилить военное присутствие в Арктике — советник президента РФ
0
555
16:00 27.03.2025
ВС РФ на белгородском направлении поразили четыре украинских соединения
0
562
15:32 27.03.2025
У России не будет любви и дружбы с Западом — Константинов
0
592

Возврат к списку