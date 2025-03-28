Венгрия требует от Брюсселя объяснений в связи с подготовкой ЕС к войне с РФ — Сийярто

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия ждет от руководства Евросоюза ответа на вопрос, почему оно намерено продолжать конфликт на Украине и ведет подготовку к войне с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с призывами Брюсселя к населению европейских стран готовить запасы воды, продовольствия и медикаментов, чтобы продержаться 72 часа в случае вооруженного конфликта с Россией.

«В начале ХХI века у европейцев возникает законный вопрос о том, почему они должны собирать пакет по выживанию в течение 72 часов. И если попытаться найти этому объяснение, то, к сожалению, можно сделать вывод о том, что Брюссель готовится к войне», — сказал глава МИД в видеообращении на своей странице в соцсети.

«Мы ждем от Еврокомиссии ответа на вопрос о том, почему нам сейчас нужно разработать 72-часовой план выживания. Почему Брюссель хочет продолжать войну [на Украине], когда мирные устремления начали приобретать весьма обнадеживающий характер?» — заявил Сийярто.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя призывы Брюсселя к созданию 72-часовых запасов для выживания в ходе конфликта, также выразил уверенность, что «Брюссель готовится к войне».