Венгрия требует от Брюсселя объяснений в связи с подготовкой ЕС к войне с РФ — Сийярто
17:00 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия ждет от руководства Евросоюза ответа на вопрос, почему оно намерено продолжать конфликт на Украине и ведет подготовку к войне с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с призывами Брюсселя к населению европейских стран готовить запасы воды, продовольствия и медикаментов, чтобы продержаться 72 часа в случае вооруженного конфликта с Россией.
«В начале ХХI века у европейцев возникает законный вопрос о том, почему они должны собирать пакет по выживанию в течение 72 часов. И если попытаться найти этому объяснение, то, к сожалению, можно сделать вывод о том, что Брюссель готовится к войне», — сказал глава МИД в видеообращении на своей странице в соцсети.
«Мы ждем от Еврокомиссии ответа на вопрос о том, почему нам сейчас нужно разработать 72-часовой план выживания. Почему Брюссель хочет продолжать войну [на Украине], когда мирные устремления начали приобретать весьма обнадеживающий характер?» — заявил Сийярто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя призывы Брюсселя к созданию 72-часовых запасов для выживания в ходе конфликта, также выразил уверенность, что «Брюссель готовится к войне».
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