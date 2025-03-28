Набиуллина: Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами
18:35 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Баланс между ростом спроса и скоростью расширения производственных возможностей экономики РФ постепенно восстанавливается. Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина, слова которой приводятся в годовом отчете регулятора.
«Первые месяцы 2025 года дают основания говорить о том, что этот баланс постепенно восстанавливается. Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами. Иначе говоря, производственные возможности продолжают расширяться, а вот спрос становится более сбалансированным и не ведет к дальнейшему раскручиванию инфляции и ослаблению рубля», — сказала она.
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