Набиуллина: Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Баланс между ростом спроса и скоростью расширения производственных возможностей экономики РФ постепенно восстанавливается. Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина, слова которой приводятся в годовом отчете регулятора.

«Первые месяцы 2025 года дают основания говорить о том, что этот баланс постепенно восстанавливается. Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами. Иначе говоря, производственные возможности продолжают расширяться, а вот спрос становится более сбалансированным и не ведет к дальнейшему раскручиванию инфляции и ослаблению рубля», — сказала она.