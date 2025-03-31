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Майская погода прогнозируется в Москве в начале недели — Вильфанд

10:20 31.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Майская погода ожидается в Москве в начале неделе, температура будет на 6-7 градусов выше нормы. Во вторник в столице пройдет «нешуточный дождь», сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В текущую неделю в Москве начинается замечательная погода, которую даже можно назвать майской. Дело в том, что в понедельник хоть погода будет и более облачной, но воздушные массы будут перемещаться с Нижней Волги, а там сейчас в Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии температура составляет плюс 20-24 градуса. И это означает, что воздушные массы будут трансформироваться, в Москве температуры будут около 15 градусов днем в понедельник, а на юге не исключено до плюс 17 градусов. Такая температура на 6-7 градусов выше нормы», — сказал он.

Метеоролог уточнил, что осадков в столице в понедельник не ожидается, возможна облачная погода с прояснениями. Во вторник поменяется циркуляция воздушных масс, прогнозируется сильный дождь.

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