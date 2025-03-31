Экономика Франции уже пострадала от торговой политики США — Минторг
13:00 31.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономика Франции уже пострадала от угроз президента США Дональда Трампа ввести торговые пошлины. Об этом сообщил министр-делегат, ответственный за внешнюю торговлю Франции, Лоран Сен-Мартен в интервью радиостанции RTL.
«Наша экономика [пострадала]», — заявил чиновник в ответ на вопрос о том, сказалась ли негативно политика США последних двух-трех месяцев на ситуации в экономике. По словам Сен-Мартена, инвесторы заняли «выжидательную позицию», потому что им нужна стабильность. «То, что происходит с начала года, естественным образом замедляет инвестиционные решения и может повлиять на французский экспорт», — отметил министр, добавив, что пока не может назвать конкретных цифр.
По мнению политика, в случае провала торговых переговоров с США внешняя торговля также может столкнуться с «негативными последствиями». В то же время Европа еще может «избежать тотальной торговой войны», считает Сен-Мартен. Он положительно оценил диалог между Еврокомиссией и Вашингтоном, однако заметил, что в случае жесткой позиции американской стороны ЕС «необходимо ввести ответные меры».
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