Трамп намерен подписать указ по упрощению экспорта американских вооружений в другие страны - СМИ

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп намерен подписать исполнительный указ по упрощению норм, регулирующих экспорт американских вооружений в другие страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источников, администрация США может объявить о данном шаге в ближайшие дни. Указ, в частности, будет предусматривать смягчение норм, касающихся согласования с Конгрессом США продажи американских вооружений.