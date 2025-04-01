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Трамп намерен подписать указ по упрощению экспорта американских вооружений в другие страны - СМИ

23:00 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп намерен подписать исполнительный указ по упрощению норм, регулирующих экспорт американских вооружений в другие страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источников, администрация США может объявить о данном шаге в ближайшие дни. Указ, в частности, будет предусматривать смягчение норм, касающихся согласования с Конгрессом США продажи американских вооружений.

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