Путин поручил ввести запрет на иностранные мессенджеры для госслужащих и банкиров

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ и Госдума вместе с ФСБ и ЦБ должны обеспечить запрет на использование иностранных мессенджеров для госслужащих, банковских работников и операторов связи. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с кабмином в марте, перечень публикует Кремль.

К середине апреля поручено сделать все необходимое для «запрета для работников государственных органов, кредитных организаций и операторов связи на использование иностранных сервисов обмена мгновенными сообщениями (мессенджеров) при взаимодействии с гражданами в ходе реализации своих полномочий».