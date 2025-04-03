РФ отсутствует в списке стран, против которых США вводят таможенные пошлины
09:05 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия отсутствует в перечне из 185 стран, на импортную продукцию которых администрация США вводит по принципу взаимности таможенные пошлины. Соответствующий список Белый дом распространил среди журналистов в связи с выступлением американского президента Дональда Трампа, посвященным ответным тарифам.
В списке государств, которые, по мнению Вашингтона, применяли протекционистские меры в отношении американских товаров, есть бывшие советские республики.
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