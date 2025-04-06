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Член Меджлиса Иран выступил для создания ядерного оружия как инструмента сдерживания

20:00 06.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран должен пойти путем создания ядерного оружия, чтобы обеспечить себе переговоры с Западом на равных условиях. Об этом заявил член Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Касим Османи. «Избегать военного конфликта разумно и логично, но мировая надменность не оставила нам другого пути. Если у нас нет иного инструмента для борьбы с издевательством и чрезмерными требованиями, то единственный путь – стремительное и безостановочное движение к созданию ядерного оружия в качестве инструмента сдерживания», – подчеркнул он, выступая на открытом заседании. Трансляцию вел телеканал SNN. По информации агентства Reuters, иранские войска приведены в состояние повышенной готовности.

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