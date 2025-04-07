Мошенники стали похищать деньги через расклеенные на подъездах домов QR-коды — МВД

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мошенники для обмана россиян и кражи их персональных данных и денег стали использовать QR-коды, размещая их в виде объявлений на подъездах домов и в других общественных местах, а также предлагать по ним оплатить товар. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Аферисты для обмана граждан и кражи их конфиденциальных данных и денег могут использовать поддельные QR-коды, в которых может быть интегрирована любая мошенническая информация», — сказали в управлении. Например, это может быть ссылка на мошеннический сайт или на скачивание вредоносного программного обеспечения, пояснили в киберполиции.