0
0
151
НОВОСТИ

Собянин: Началась проходка тоннеля от станции «Липовая роща» до «Строгина»

17:17 31.07.2025

В столичном регионе начато строительству двухпутного тоннеля большого диаметра на участке от станции «Липовая роща» до станции «Строгино» Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена. Проходческий щит-гигант «Мария» проложит тоннель диаметром 10 м длиной 2,04 км. Максимальная глубина проходки составит 40,2 м.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, у столицы и Подмосковья есть целый ряд совместных стратегических программ. «Один из самых глобальных проектов — это развитие Московских центральных диаметров, наземного метро, которое связало Подмосковье и Москву, - отмечает градоначальник. - Ну и конечно, важным элементом являются совместные проекты в области метростроения, развития метро, заход в Московскую область. В Московской области уже существуют две станции метро, “Липовая роща” будет третьей».

Как отметил Собянин, дальше на этой линии также будет открыта станция метро в Ильинском и в перспективе — в Красногорске. «До Ильинского Рублево-Архангельская линия будет уже построена по плану в 2028 году. Мы пытаемся совместными усилиями ускорить строительство и сдать ее в 2027 году. Ну а сегодня стартуем 10-метровым щитом с “Липовой рощи”. Это большое событие наших совместных проектов с Московской областью», — заявил мэр Москвы.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, поэтапный ввод в эксплуатацию Рублево-Архангельской линии позволит серьезно разгрузить Рижское направление и улучшить транспортную доступность микрорайона «СберСити» и жилого комплекса «Изумрудные холмы».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
11364
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
11733
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
11050
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
11383
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
11353
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
11345
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
11219
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
11385
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
11245
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
11104

Возврат к списку