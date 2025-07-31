Собянин: Началась проходка тоннеля от станции «Липовая роща» до «Строгина»
17:17 31.07.2025
В столичном регионе начато строительству двухпутного тоннеля большого диаметра на участке от станции «Липовая роща» до станции «Строгино» Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена. Проходческий щит-гигант «Мария» проложит тоннель диаметром 10 м длиной 2,04 км. Максимальная глубина проходки составит 40,2 м.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, у столицы и Подмосковья есть целый ряд совместных стратегических программ. «Один из самых глобальных проектов — это развитие Московских центральных диаметров, наземного метро, которое связало Подмосковье и Москву, - отмечает градоначальник. - Ну и конечно, важным элементом являются совместные проекты в области метростроения, развития метро, заход в Московскую область. В Московской области уже существуют две станции метро, “Липовая роща” будет третьей».
Как отметил Собянин, дальше на этой линии также будет открыта станция метро в Ильинском и в перспективе — в Красногорске. «До Ильинского Рублево-Архангельская линия будет уже построена по плану в 2028 году. Мы пытаемся совместными усилиями ускорить строительство и сдать ее в 2027 году. Ну а сегодня стартуем 10-метровым щитом с “Липовой рощи”. Это большое событие наших совместных проектов с Московской областью», — заявил мэр Москвы.
Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, поэтапный ввод в эксплуатацию Рублево-Архангельской линии позволит серьезно разгрузить Рижское направление и улучшить транспортную доступность микрорайона «СберСити» и жилого комплекса «Изумрудные холмы».
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