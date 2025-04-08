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НОВОСТИ

Корабль «Союз МС-27» с международным экипажем успешно выведен на орбиту

10:32 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилотируемый корабль «Союз МС-27», который был запущен с космодрома Байконур, успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», передает корреспондент ТАСС с космодрома.

В состав экипажа корабля входит космонавт Роскосмоса, шестой специальный корреспондент ТАСС на МКС Алексей Зубрицкий. Помимо него корабль доставит на МКС космонавтов Сергея Рыжикова и астронавта NASA Джонни Кима.

Полет до МКС пройдет по двухвитковой схеме сближения — ожидается, что корабль пристыкуется к модулю «Причал» российского сегмента станции примерно в 12:04 мск.

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