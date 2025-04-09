Представитель США на торговых переговорах: Нет никаких попыток оживить торговлю с Россией

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация не стремится к наращиванию объемов торговли с Россией. Об этом заявил представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир.

«Нет никаких попыток оживить торговлю с Россией», — сказал он на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по доходам и расходам. Он добавил, что «Конгресс пару лет назад поступил правильно и прекратил постоянные нормальные торговые отношения с Россией».