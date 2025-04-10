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Белый дом не будет отвечать журналистам, указывающим гендерные местоимения — WP

13:20 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом не будет отвечать на запросы журналистов, которые указывают на свою отличную от биологического пола гендерную идентичность через предпочитаемые местоимения. Об этом газете The Washington Post (WP) заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Речь идет о ситуациях, когда авторы тех или иных запросов и сообщений указывают в них или в своих профилях желаемое местоимение, в соответствии с которым к ним должны обращаться. Так, трансгендерные люди указывают предпочитаемые местоимения «он/его» или «она/ее» в зависимости от определяемой ими идентичности, небинарные персоны, которые считают, что не укладываются в общее разделение на мужское и женское, зачастую требуют обращаться к ним как «они/их». Эта практика получила особенное распространение в период президентства Джо Байдена.

«Любой репортер, который решает использовать в своем описании предпочитаемые им местоимения, явно не принимает во внимание биологическую реальность или правду, поэтому им (таким журналистам — прим. ТАСС) нельзя доверять написание честных материалов», — отметила Кэролайн Ливитт.

Как отмечает WP, это решение является новым шагом администрации президента США Дональда Трампа по борьбе за утверждение политики только двух официально признаваемых полов и невозможности их изменения. Опрошенные газетой издания подтвердили, что Белый дом игнорирует запросы их журналистов, указывавших свои гендерные местоимения.

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