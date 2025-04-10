Польша как председатель ЕС подтвердила, что торговые преференции Киеву не продлят
13:32 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз уже принял окончательное решение по поводу торговых преференций для Украины после 5 июня, продлевать их не будут. Об этом заявил польский министр по делам ЕС Адам Шлапка на бизнес-форуме ЕС — Украина в Брюсселе.
«Решение уже принято. Мы возвращаемся к условиям Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Украиной», — сказал Шлапка на пресс-конференции, трансляцию которой вела служба аудиовидеовещания ЕС. «Изменения, которые предложит Еврокомиссия, будут рассмотрены на Совете [ЕС], однако решение по автономным торговым мероприятиям (имеются в виду торговые преференции для Украины — прим. ТАСС) уже принято», — добавил он.
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