Польша как председатель ЕС подтвердила, что торговые преференции Киеву не продлят

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз уже принял окончательное решение по поводу торговых преференций для Украины после 5 июня, продлевать их не будут. Об этом заявил польский министр по делам ЕС Адам Шлапка на бизнес-форуме ЕС — Украина в Брюсселе.

«Решение уже принято. Мы возвращаемся к условиям Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Украиной», — сказал Шлапка на пресс-конференции, трансляцию которой вела служба аудиовидеовещания ЕС. «Изменения, которые предложит Еврокомиссия, будут рассмотрены на Совете [ЕС], однако решение по автономным торговым мероприятиям (имеются в виду торговые преференции для Украины — прим. ТАСС) уже принято», — добавил он.