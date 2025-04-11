В облачной платформе Cloud.ru Evolution появится ИИ-помощник
16:58 11.04.2025
В облачной платформе Cloud.ru Evolution будет внедрен бесплатный AI-помощник, предназначенный для автоматизации рутинных задач, упрощения работы с облаком и разработки AI-агентов. Об этом сообщил генеральный директор провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru Евгений Колбин на ежегодной конференции GoCloud.
В компании заявили, что уже в этом году AI-помощники станут неотъемлемой частью продуктов Cloud.ru. На первом этапе они позволят пользователям решать базовые задачи при работе с облаком, а в будущем помогут управлять эффективностью облачной инфраструктуры, ее масштабированием и стабильностью.
«Мы планируем, что к 2026 году AI-помощники будут выполнять большинство задач в частотных сценариях работы в облаке. Это кардинально изменит опыт пользователей при работе с облачными продуктами. С момента запуска AI-помощники будут доступны в публичных, гибридных и частных облаках Cloud.ru», — добавил Евгений Колбин.
Сейчас, по результатам исследования компании, 62% российских IT-специалистов доверяют AI, как напарнику.
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