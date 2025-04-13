Посол Келин: На самом ли деле у нас есть интерес следить за всеми этими старыми британскими подлодками?

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не представляет никакой опасности для Великобритании, но если Лондон хочет изобретать новые мнимые угрозы — это его дело. Об этом посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин заявил в интервью вещательной корпорации Би-би-си, комментируя публикации в британских СМИ.

Как сообщила 6 апреля еженедельная газета The Sunday Times, власти королевства опасаются, что в случае обострения противостояния между РФ и НАТО Москва может повредить энергокабели, связывающие Великобританию с континентальной Европой, а также трубопроводы, по которым страна получает газ из Норвегии. Кроме того, в публикации утверждалось, что Лондон подозревает Москву в попытках отслеживать перемещения британских стратегических подводных лодок. По информации издания, устройства, которые якобы использовались для этой цели, несколько раз обнаруживались у берегов Великобритании.

«Я не буду это опровергать, но мне любопытно, на самом ли деле у нас есть интерес следить за всеми этими старыми британскими подлодками с очень старыми, сильно устаревшими ядерными боеголовками. Все эти угрозы в высшей степени преувеличены, они созданы на пустом месте», — сказал Келин в интервью на английском языке.

«Я отвергаю существование угрозы для Великобритании, она была полностью выдумана. Нет никакой угрозы для Великобритании со стороны России. Но если Великобритания хочет ухудшать отношения, изобретать новые угрозы, преподносимые как исходящие из России, что не так, то это ее дело», — отметил дипломат.