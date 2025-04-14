В сирийской Латакии произошел взрыв
15:00 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв прогремел в провинции Латакия на северо-западе Сирии. Об этом сообщил телеканал Al-Ikhbaria («Аль-Ихбария»).
По его сведениям, в окрестностях города Латакия (административный центр одноименной провинции) сдетонировали неразорвавшиеся снаряды, возникли возгорания, в районе происшествия видны клубы дыма. На месте работают пожарные бригады. Информация о пострадавших в результате инцидента пока не поступала.
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