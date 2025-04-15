Провокаторы первыми пострадают от агрессии НАТО против Союзного государства — Нарышкин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны-провокаторы в лице Польши и государств Прибалтики должны понимать, что первыми пострадают в результате возможной агрессии НАТО против Союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Они [поляки и прибалты] должны бы понять, но пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран», — отметил он.