0
0
24
НОВОСТИ

Провокаторы первыми пострадают от агрессии НАТО против Союзного государства — Нарышкин

13:00 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны-провокаторы в лице Польши и государств Прибалтики должны понимать, что первыми пострадают в результате возможной агрессии НАТО против Союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Они [поляки и прибалты] должны бы понять, но пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран», — отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 15.04.2025
В Петербурге арестовали отца и сына по делу о поджоге оборудования на железной дороге
0
41
12:32 15.04.2025
Несколько французских тюрем подверглись нападению неизвестных
0
133
12:20 15.04.2025
Париж, Лондон и Берлин повышают эскалацию вокруг Украины — Нарышкин
0
167
12:05 15.04.2025
Единственный в Молдавии порт Джурджулешты надо вернуть государству, считает Додон
0
185
12:00 15.04.2025
Вэнс назвал абсурдом слова Зеленского о поддержке США в адрес РФ
0
198
11:32 15.04.2025
В России замедлился рост общей продолжительности жизни — Минздрав
0
284
11:20 15.04.2025
Зеленский внес в Раду законы о продлении военного положения и мобилизации
0
285
11:05 15.04.2025
Римско-католическая церковь возведет в лик блаженных архитектора Антонио Гауди
0
297
11:00 15.04.2025
ЕС выделил Киеву на 23 млрд евро больше, чем США - Институт мировой экономики
0
318
10:32 15.04.2025
ВС РФ уничтожили переброшенные к Олешни из Юнаковки штурмовые группы ВСУ
0
346

Возврат к списку