В Петербурге арестовали отца и сына по делу о поджоге оборудования на железной дороге
13:05 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО 46-летнего местного жителя и его 23-летнего сына по обвинению в поджоге двух релейных шкафов на Балтийском направлении Октябрьской железной дороги в минувшую субботу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра и Артема Набокиных, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Срок меры — 12 июня», — говорится в сообщении.
О задержании фигурантов ТАСС сообщал накануне. Свою вину оба признали. Как следует из материалов дела, 12 апреля не позднее 23:40 мск Набокины, находясь на железнодорожном перегоне Лигово — Стрельна между остановочными платформами Лигово и Сосновая Поляна, подожгли и уничтожили два релейных шкафа — сигнализации и автоматической блокировки перегона. Это оборудование предназначено для интервального регулирования движения поездов и обеспечивает безопасный пропуск железнодорожных составов. Имущественный ущерб ОАО «РЖД» от действий злоумышленников составил не менее 345 тыс. рублей.
По данным следствия, сообщники выполняли указания неустановленного куратора, с которым держали связь в мессенджере. За поджоги они получили вознаграждение в размере 50 тыс. рублей, деньги поступили на карту, принадлежащую несовершеннолетней племяннице Артема Набокина.
НОВОСТИ
- 13:00 15.04.2025
- Провокаторы первыми пострадают от агрессии НАТО против Союзного государства — Нарышкин
- 12:32 15.04.2025
- Несколько французских тюрем подверглись нападению неизвестных
- 12:20 15.04.2025
- Париж, Лондон и Берлин повышают эскалацию вокруг Украины — Нарышкин
- 12:05 15.04.2025
- Единственный в Молдавии порт Джурджулешты надо вернуть государству, считает Додон
- 12:00 15.04.2025
- Вэнс назвал абсурдом слова Зеленского о поддержке США в адрес РФ
- 11:32 15.04.2025
- В России замедлился рост общей продолжительности жизни — Минздрав
- 11:20 15.04.2025
- Зеленский внес в Раду законы о продлении военного положения и мобилизации
- 11:05 15.04.2025
- Римско-католическая церковь возведет в лик блаженных архитектора Антонио Гауди
- 11:00 15.04.2025
- ЕС выделил Киеву на 23 млрд евро больше, чем США - Институт мировой экономики
- 10:32 15.04.2025
- ВС РФ уничтожили переброшенные к Олешни из Юнаковки штурмовые группы ВСУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать