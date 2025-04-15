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В Петербурге арестовали отца и сына по делу о поджоге оборудования на железной дороге

13:05 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО 46-летнего местного жителя и его 23-летнего сына по обвинению в поджоге двух релейных шкафов на Балтийском направлении Октябрьской железной дороги в минувшую субботу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра и Артема Набокиных, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Срок меры — 12 июня», — говорится в сообщении.

О задержании фигурантов ТАСС сообщал накануне. Свою вину оба признали. Как следует из материалов дела, 12 апреля не позднее 23:40 мск Набокины, находясь на железнодорожном перегоне Лигово — Стрельна между остановочными платформами Лигово и Сосновая Поляна, подожгли и уничтожили два релейных шкафа — сигнализации и автоматической блокировки перегона. Это оборудование предназначено для интервального регулирования движения поездов и обеспечивает безопасный пропуск железнодорожных составов. Имущественный ущерб ОАО «РЖД» от действий злоумышленников составил не менее 345 тыс. рублей.

По данным следствия, сообщники выполняли указания неустановленного куратора, с которым держали связь в мессенджере. За поджоги они получили вознаграждение в размере 50 тыс. рублей, деньги поступили на карту, принадлежащую несовершеннолетней племяннице Артема Набокина.

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