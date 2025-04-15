Главу Сумской области увольняют после удара ВС РФ по месту собрания ВСУ
14:32 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Сумской областной администрации Владимира Артюха на фоне удара ВС РФ по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах.
«Согласовано увольнение Артюха Владимира Николаевича с должности главы Сумской областной государственной администрации», — сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в телеграм-канале.
В результате удара ВС РФ были уничтожены более 60 украинских военнослужащих.
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