Парламент Грузии поддержал в первом чтении закон об аннулировании партий
16:32 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты парламента Грузии одобрили в первом чтении законопроект, по которому Конституционный суд получит право аннулировать партию, если она повторяет идеологию ранее запрещенного политического объединения. Заседание парламента транслировалось на сайте законодательного органа.
Поправки в закон «О политическом объединении граждан» поддержали 83 депутата, против не высказался никто.
Согласно законопроекту, Конституционный суд Грузии сможет запретить партию, чья заявленная цель, идеология, либо персональный состав существенно повторяют цели и стремления той партии, которая ранее была запрещена.
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