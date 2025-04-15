Парламент Грузии поддержал в первом чтении закон об аннулировании партий

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты парламента Грузии одобрили в первом чтении законопроект, по которому Конституционный суд получит право аннулировать партию, если она повторяет идеологию ранее запрещенного политического объединения. Заседание парламента транслировалось на сайте законодательного органа.

Поправки в закон «О политическом объединении граждан» поддержали 83 депутата, против не высказался никто.

Согласно законопроекту, Конституционный суд Грузии сможет запретить партию, чья заявленная цель, идеология, либо персональный состав существенно повторяют цели и стремления той партии, которая ранее была запрещена.