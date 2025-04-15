Продажи билетов в столичные театры и концертные залы выросли почти на 25% за квартал

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Результаты первого месяца действия пилотного проекта по внедрению новых правил продажи билетов на культурные площадки Москвы оказались положительными, считает глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. По его словам, зрителям стало проще купить билет, а система работает «в штатном режиме».

«У зрителей пилотный проект в абсолютном большинстве не вызвал отторжения, желания требовать отмены этих правил, - сообщил Фурсин. - Мы сейчас анализируем, как меняется ситуация с перекупщиками, но уже видим позитивный тренд. Раньше некоторые наши театры постоянно сталкивались с тем, что билеты на самые востребованные спектакли после появления в продаже исчезали партиями, а позже появлялись на сторонних ресурсах».

По словам Фурсина теперь билеты стали более доступны отчасти потому, что не скупаются партиями сразу после появления в продаже.

«Если сравнивать первый квартал этого года с первым кварталом прошлого, то общее количество проданных билетов по всем нашим учреждениям выросло на 7%, а общая выручка — на 21%» - также сообщил глава департамента.

Фурсин отмечает, что «часть околотеатральной аудитории», которая регулярно, примерно 10 раз в месяц, посещает театры, пока ведет себя осторожно. «Они покупают билеты на самом старте продаж, а решение принимают ближе к событию. Если раньше они могли в любое время передать или уступить за номинал билет, то теперь опасаются, считая, что понесут значительные потери. Но я уверен, что эта публика разберется с техническими возможностями. Мы уже видим, что часть из них возвращается», - говорит руководитель ведомства.

При этом отменять пилотный проект в ближайшее время не планируется, но он может быть доработан и скорректирован. «До конца года он будет действовать, как и анонсировалось, в пилотном режиме. А дальше решение будет приниматься уже на основе тех результатов, которые мы получим к этому времени», - сказал Фурсин.