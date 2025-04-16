Над регионами РФ за ночь уничтожены и перехвачены 26 украинских БПЛА
09:00 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили над регионами РФ 26 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА — над территорией Воронежской области, восемь БПЛА — над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над территорией Курской области, по два БПЛА над территориями Липецкой области и Республики Крым и один БПЛА — над территорией Московского региона», — отметили в военном ведомстве.
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