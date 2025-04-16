0
0
166
НОВОСТИ

США не смогут снова «стать великими» путем наращивания военного бюджета — МО КНР

12:20 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не смогут вновь «стать великими» благодаря наращиванию расходов государственного бюджета на военные нужды. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

«Астрономические военные расходы США в очередной раз обнажили природу суеверий о военной силе, которым предается американская сторона, пристрастившаяся к войне», — говорится в распространенном заявлении.

Как уточнил Чжан Сяоган, американское правительство имеет огромную задолженность, невзирая на которую вкладывает «значительную часть своих незаконно полученных доходов от ограбления других стран в производство оружия». «Мы надеемся, что Соединенные Штаты, лучше раньше, нежели позже, выйдут из своего гегемонистского забытья и по-настоящему осознают, что милитаризм не сделает их снова великими, а лишь принесет несчастья и беды народам США и всего мира», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация подготовила оборонный бюджет на 2026 финансовый год в размере примерно $1 трлн. По его словам, это будет рекордная сумма, размер которой объясняется наличием многочисленных «плохих сил» вокруг Соединенных Штатов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 16.04.2025
Госдеп США может закрыть почти 30 посольств и консульств за рубежом — NYT
0
32
13:20 16.04.2025
Киев за сутки шесть раз атаковал объекты энергетики РФ — Минобороны
0
69
13:05 16.04.2025
Китаянка Цзюй Вэньцзюнь сохранила звание чемпионки мира по шахматам
0
103
13:00 16.04.2025
Глава МО Израиля пригрозил расширить операцию в Газе в случае отказа ХАМАС от соглашения
0
106
12:32 16.04.2025
Более 50% финансового оборота в торговле приходится на онлайн-платформы — Григоренко
0
153
12:05 16.04.2025
Соглашение по ресурсам с Украиной может быть подписано на этой неделе — Бессент
0
203
12:00 16.04.2025
ВСУ теряют больше людей, чем им удается набрать — французский генерал
0
234
11:32 16.04.2025
Совфед назначил Коновалова на должность судьи Конституционного суда РФ
0
263
11:20 16.04.2025
Рада проголосовала за продление военного положения на Украине
0
247
11:05 16.04.2025
Лидеры ХАМАС не рассматривают предложений об отъезде из Газы — член политбюро
0
294

Возврат к списку