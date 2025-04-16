США не смогут снова «стать великими» путем наращивания военного бюджета — МО КНР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не смогут вновь «стать великими» благодаря наращиванию расходов государственного бюджета на военные нужды. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

«Астрономические военные расходы США в очередной раз обнажили природу суеверий о военной силе, которым предается американская сторона, пристрастившаяся к войне», — говорится в распространенном заявлении.

Как уточнил Чжан Сяоган, американское правительство имеет огромную задолженность, невзирая на которую вкладывает «значительную часть своих незаконно полученных доходов от ограбления других стран в производство оружия». «Мы надеемся, что Соединенные Штаты, лучше раньше, нежели позже, выйдут из своего гегемонистского забытья и по-настоящему осознают, что милитаризм не сделает их снова великими, а лишь принесет несчастья и беды народам США и всего мира», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация подготовила оборонный бюджет на 2026 финансовый год в размере примерно $1 трлн. По его словам, это будет рекордная сумма, размер которой объясняется наличием многочисленных «плохих сил» вокруг Соединенных Штатов.