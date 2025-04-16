0
0
157
НОВОСТИ

Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

21:43 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 350 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 21:22 мск, цена на драгметалл росла на 1,7% и составляла $3 353,7 за тройскую унцию. К 21:27 мск стоимость золота ускорила рост до $3 354,1 за унцию (плюс 1,71%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 16.04.2025
В ближайшее время будет утвержден нацпроект по космосу - Путин
0
267
19:36 16.04.2025
Парламент Грузии принял поправки в закон «О политических объединениях граждан»
0
337
19:10 16.04.2025
Российским судам еще на год запрещено заходить в порты США
0
363
17:41 16.04.2025
Неизвестный поджег дом главного имама Ростовской области
0
444
17:07 16.04.2025
Экс-губернатор Курской области Смирнов задержан по подозрению в мошенничестве
0
499
17:00 16.04.2025
В колледжах и техникумах учатся около 43 тыс. россиян с инвалидностью — Голикова
0
461
16:32 16.04.2025
Большинство американцев не считает, что пошлины на товары из КНР помогут экономике США
0
540
16:12 16.04.2025
Трампа возмутила поддержка Зеленского в ЕС после скандала в Белом доме — Politico
0
638
16:00 16.04.2025
За сутки потери ВСУ в Курской области составили до 160 военных
0
554
15:32 16.04.2025
Финляндия оставит границу с РФ закрытой до дальнейшего уведомления
0
611

Возврат к списку