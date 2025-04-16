Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

21:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 350 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 21:22 мск, цена на драгметалл росла на 1,7% и составляла $3 353,7 за тройскую унцию. К 21:27 мск стоимость золота ускорила рост до $3 354,1 за унцию (плюс 1,71%).