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КНР переориентируется на нефть из Канады на фоне ухудшения отношений с США — Bloomberg

14:00 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские нефтеперерабатывающие компании сократили закупки нефти из США примерно на 90% на фоне торгового противостояния с Вашингтоном и одновременно увеличили импорт канадской нефти до рекордных значений. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Учитывая торговую войну, маловероятно, что Китай будет увеличивать закупки нефти у США. Они не станут полагаться только на поставки из России или стран Ближнего Востока — любая поставки из Канады будут восприняты как хорошая новость», — заявил в телефонном интервью агентству президент Канадско-китайского энергетического форума Цзян Вэньжань. По данным Bloomberg, что импорт нефти из США в Китай сократился до 3 млн баррелей в месяц с пиковых 29 млн в июне, в то время как поставки из Канады достигли рекордных 7,3 млн баррелей в марте и могут вырасти еще больше в апреле. При этом рост поставок канадской нефти стал возможен благодаря запуску расширения трубопровода Trans Mountain (TMX), который начал работу в мае прошлого года и соединил месторождения провинции Альберта с побережьем в провинции Британская Колумбия.

Агентство отмечает, что Канада предлагает сравнительно дешевую нефть с высоким содержанием серы, подходящую для современных китайских НПЗ. В то же время аналогичные сорта из Ирака и других стран Ближнего Востока остаются более дорогими, что делает канадские поставки привлекательными для Пекина.

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