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Киев 10 раз атаковал объекты российской энергетики за сутки — МО РФ

15:00 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей 10 раз атаковал объекты российской энергетики в течение суток. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксированы десять атак ВСУ на объекты российской энергетики», — сказали в Минобороны.

ВСУ ударили по объектам российской энергетики в Белгородской, Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской, Тульской областях.

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