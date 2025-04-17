За сутки потери ВСУ в Курской области составили до 165 военных

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 165 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, уничтожены 2 танка, боевая машина пехоты, 5 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, 3 артиллерийских орудия», — сказали в Минобороны.