За сутки потери ВСУ в Курской области составили до 165 военных
16:12 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 165 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
«За сутки потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, уничтожены 2 танка, боевая машина пехоты, 5 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, 3 артиллерийских орудия», — сказали в Минобороны.
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