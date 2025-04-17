Глава Госдепа США и глава МИД РФ проведи телефонный разговор по теме, в частности, кризиса на Украине
22:00 17.04.2025
17 апреля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Госсекретарем США М.Рубио, - сообщается на сайте МИД России.
Госсекретарь, находящийся в Париже, проинформировал о состоявшихся там у него и Спецпосланника Президента США С.Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран. Было подчеркнуто, что упомянутые контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу Президента России В.В.Путина с С.Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
С.В.Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса.
Министр и Госсекретарь условились поддерживать оперативную связь, в том числе в свете панируемых американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе.
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