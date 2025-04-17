Глава Госдепа США и глава МИД РФ проведи телефонный разговор по теме, в частности, кризиса на Украине

22:00

17 апреля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Госсекретарем США М.Рубио, - сообщается на сайте МИД России.



Госсекретарь, находящийся в Париже, проинформировал о состоявшихся там у него и Спецпосланника Президента США С.Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран. Было подчеркнуто, что упомянутые контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу Президента России В.В.Путина с С.Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

С.В.Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса.

Министр и Госсекретарь условились поддерживать оперативную связь, в том числе в свете панируемых американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе.