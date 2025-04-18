0
0
105
НОВОСТИ

Киев перебросил под Кременную в ЛНР женщин-диверсантов — Марочко

11:00 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала недели активизировали работу своих диверсионных групп у Кременной в Луганской Народной Республике. В состав малых маневренных групп противника, действующих в кременских лесах, входят в том числе женщины. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«С начала текущей недели отмечается увеличение действий малых маневренных групп противника в кременских лесах. По характеру действий вооруженных формирований Украины можно сделать вывод: в их замысел входит ведение диверсионно-разведывательной деятельности и выявление наших скрытых позиций. Следует отметить, что среди диверсантов также есть женщины», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 18.04.2025
США пока не готовы обсуждать детали гарантий безопасности Украины — Рубио
0
12
11:22 18.04.2025
Сбер выдал кредиты застройщикам на 1,4 триллиона рублей с помощью искусственного интеллекта
0
48
11:20 18.04.2025
США и Украина намерены завершить работу по соглашению о недрах к 26 апреля — кабмин
0
55
11:05 18.04.2025
США хотят достичь перемирия на Украине в течение нескольких недель — Bloomberg
0
102
10:32 18.04.2025
США после трех лет поддержки Украины должны сфокусироваться на чем-то другом — Рубио
0
170
10:20 18.04.2025
Польша должна работать с Францией и США для доступа к атомному оружию — президент Польши
0
204
10:05 18.04.2025
Суд назначил 15 лет колонии 19-летнему москвичу за два теракта и сотрудничество с Украиной
0
234
10:00 18.04.2025
Китай углубляет сотрудничество с РФ в энергетической сфере — вице-премьер Госсовета КНР
0
246
09:32 18.04.2025
Группа украинских военных сдалась в плен в Курской области
0
299
09:20 18.04.2025
США могут сократить военное присутствие в Сирии до 500 человек — NYT
0
286

Возврат к списку