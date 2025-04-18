Киев перебросил под Кременную в ЛНР женщин-диверсантов — Марочко

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала недели активизировали работу своих диверсионных групп у Кременной в Луганской Народной Республике. В состав малых маневренных групп противника, действующих в кременских лесах, входят в том числе женщины. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«С начала текущей недели отмечается увеличение действий малых маневренных групп противника в кременских лесах. По характеру действий вооруженных формирований Украины можно сделать вывод: в их замысел входит ведение диверсионно-разведывательной деятельности и выявление наших скрытых позиций. Следует отметить, что среди диверсантов также есть женщины», — сказал он.