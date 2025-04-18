США и Украина намерены завершить работу по соглашению о недрах к 26 апреля — кабмин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и Киев намерены завершить работу по соглашению о недрах к 26 апреля, для чего в США на следующей неделе прибудет премьер Украины Денис Шмыгаль. Меморандум, заключенный между двумя странами, опубликован на сайте украинского кабмина.

«Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль посетит Вашингтон на следующей неделе для встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, чтобы обсудить окончательные условия соглашения об учреждении инвестиционного фонда для восстановления Украины. Участвующие в переговорах стороны намерены завершить работу [по соглашению о недрах] к 26 апреля», — говорится в документе.