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Уиткофф встретится с главой израильской разведки накануне переговоров с Ираном — Axios

12:05 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в пятницу встретится в Париже с руководителем израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа и министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером в преддверии переговоров с Ираном. Об этом сообщил корреспондент американского информационного портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники в Израиле.

«В пятницу, накануне переговоров по ядерной сделке с Ираном в Риме, министр Рон Дермер и глава „Моссада“ Барнеа отправились в Париж на встречу с посланником Белого дома Стивеном Уиткоффом», — написал Равид в соцсети X.

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