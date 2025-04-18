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Путин подписал указ об изменениях в форме военнослужащих

14:00 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, уточняющий правила ношения военной формы. Документ опубликован.

Так, например, уточняется комплект полевого обмундирования для военнослужащих Службы внешней разведки, органов Федеральной службы безопасности и Главного управления специальных программ президента РФ. Он включает в себя утепленную и демисезонную шапки, кепи, брюки и костюмы, а также другие элементы одежды.

Теперь погоны с полем установленных цветов, с кантами или без них, распространяются на курсантов, кроме тех, кто учится в образовательных организациях ФСБ, готовящих военнослужащих для подразделений береговой охраны. Вид таких погон также не будет распространяться на подразделения береговой охраны пограничных органов ФСБ.

Документ уточняет ряд норм ношения элементов формы для офицеров СВР, ФСБ, ФСО и Главного управления специальных программ президента РФ.

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