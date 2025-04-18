Игорь Озар покинул пост гендиректора РКК «Энергия»
14:32 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гендиректор РКК «Энергия» Игорь Озар покинул свой пост, его место займет Сергей Романов. Об этом сообщается в системе раскрытия корпоративной информации.
«Учитывая поданное заявление, досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО „РКК „Энергия“ Озара Игоря Яковлевича 18.04.2025 и расторгнуть с ним трудовой договор от 17.06.2021 № б/н на основании статей 80 и 280 Трудового кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В системе уточняется, что Романов избран генеральным директором организации и приступит к обязанностям с 19 апреля.
Бывший гендиректор компании «Сухой» Игорь Озар начинал работу в госкорпорации «Роскосмос» в должности советника Дмитрия Рогозина. Он возглавлял РКК «Энергия» с июля 2020 г. Романов является первым заместителем гендиректора — первым заместителем главного конструктора организации с января 2019 г.
НОВОСТИ
- 14:12 18.04.2025
- Минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки пополнения
- 14:00 18.04.2025
- Путин подписал указ об изменениях в форме военнослужащих
- 13:57 18.04.2025
- Технологии информационного моделирования используют лишь 43% застройщиков
- 13:32 18.04.2025
- Прогресс по урегулированию на Украине есть, но впереди еще много работы, считают в Кремле
- 13:20 18.04.2025
- Месяц запрета на удары по энергообъектам истек, но новых указаний Путин не давал — Песков
- 13:05 18.04.2025
- Путин передал послание верховному лидеру Ирана — Песков
- 13:00 18.04.2025
- Зеленский подписал законы о продлении на Украине военного положения и мобилизации
- 12:32 18.04.2025
- В России находятся до 45% мировых запасов алмазов — Минприроды
- 12:20 18.04.2025
- Рост средств населения в банках РФ в марте несколько замедлился — ЦБ
- 12:05 18.04.2025
- Уиткофф встретится с главой израильской разведки накануне переговоров с Ираном — Axios
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать