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Игорь Озар покинул пост гендиректора РКК «Энергия»

14:32 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гендиректор РКК «Энергия» Игорь Озар покинул свой пост, его место займет Сергей Романов. Об этом сообщается в системе раскрытия корпоративной информации.

«Учитывая поданное заявление, досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО „РКК „Энергия“ Озара Игоря Яковлевича 18.04.2025 и расторгнуть с ним трудовой договор от 17.06.2021 № б/н на основании статей 80 и 280 Трудового кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В системе уточняется, что Романов избран генеральным директором организации и приступит к обязанностям с 19 апреля.

Бывший гендиректор компании «Сухой» Игорь Озар начинал работу в госкорпорации «Роскосмос» в должности советника Дмитрия Рогозина. Он возглавлял РКК «Энергия» с июля 2020 г. Романов является первым заместителем гендиректора — первым заместителем главного конструктора организации с января 2019 г.

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