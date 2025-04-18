Киевский режим за сутки совершил четыре атаки на объекты энергетики РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за минувшие сутки совершили четыре атаки на объекты российской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Киевский режим продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики», — говорится в сообщении.