Хуситы заявили об атаке на израильский военный объект в районе аэропорта Бен-Гурион

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по израильскому военному объекту в районе аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

«Ракетные войска Йемена провели операцию, в ходе которой нанесли удар по военному объекту в районе аэропорта Бен-Гурион в оккупированном регионе Яффо (Тель-Авив — прим. ТАСС) с использованием баллистической ракеты „Зульфикар“, — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.