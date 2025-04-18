Хуситы заявили об атаке на израильский военный объект в районе аэропорта Бен-Гурион
17:12 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по израильскому военному объекту в районе аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.
«Ракетные войска Йемена провели операцию, в ходе которой нанесли удар по военному объекту в районе аэропорта Бен-Гурион в оккупированном регионе Яффо (Тель-Авив — прим. ТАСС) с использованием баллистической ракеты „Зульфикар“, — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
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