ФРГ блокирует поставки военных самолетов в Турцию из-за ситуации вокруг Имамоглу — СМИ
12:00 19.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Германии блокирует поставки примерно 30 истребителей Eurofighter в Турцию. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.
Основной причиной того, почему власти ФРГ не дают добро на поставки, стало задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которое в германских правительственных кругах называют «ударом по турецкой демократии». В этой связи в Берлине считают правильным «остановить сделки в области вооружений» с Турцией, пишет издание.
Имамоглу был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестован 23 марта по решению суда. После задержания стамбульского мэра в Турции прошла волна акций протеста, организованных оппозицией, наиболее масштабные состоялись в Стамбуле, Анкаре и Измире.
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